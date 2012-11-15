"Русский репортер": четверг, 15 ноября

Фото: ИТАР-ТАСС

Какой университет круче

Отличить продвинутый университет от отстающего не так-то просто. Недавняя попытка, предпринятая Министерством образования и науки, оказалась, мягко говоря, неудачной. Выбранные критерии оценки эффективности были настолько кривыми, что в число аутсайдеров образования попал РГГУ — лучший гуманитарный вуз страны, где работают самые сильные историки, лингвисты, филологи, фольклористы, антропологи.

Новый рейтинг университетов, который составил "Эксперт РА" по инициативе и при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", выглядит куда убедительнее, чем министерские списки или другие рейтинги, составлявшиеся в последние годы. Одно из преимуществ — широта охвата вузов и разнообразие методик, использовавшихся при оценке: подсчет научных публикаций, опрос, оценка финансовых показателей — четыре с лишним десятка параметров.

Как рейтинг ни составляй, все равно в лидерах окажутся МГУ, СПбГУ и еще несколько столичных вузов. Тут ничего не поделаешь, Россия — государство централизованное. Главная интрига заключается в том, кто окажется лидером среди региональных вузов. В списке "Эксперт РА" больше всех баллов набрал Томский политехнический университет, который чуть-чуть опередил Новосибирский государственный университет. "Русский репортер".

Пятилетка реформ

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков оставил по себе неоднозначную память. Недруги прозвали его "маршалом Табуреткиным", памятуя о давней работе в мебельном магазине, а сторонники утверждают, что он провел едва ли не самую эффективную реформу в истории новой России. "РР" разбирается в сути сердюковских преобразований. "Русский репортер".

Анатолий Чубайс: "Мы чудовищно расточительны"

Глава "Роснано" — о расточительности, созидании и аморальности разговоров об избыточном потреблении россиян.

На московском международном форуме "Открытые инновации" госкорпорация "Роснано" и одна из ведущих мировых венчурных компаний Virgin Group Ричарда Брэнсона заявили о создании совместного фонда. Он займется технологиями энергосбережения, оптимизации энергопотребления и эффективного использования ресурсов. Глава "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал "РР" об этой инициативе и вообще о своем видении глобального будущего. "Русский репортер".

Статус-кво, но какой-то новый

На выборах "в первый вторник после первого понедельника ноября в год, деление которого на четыре не образует остатка", который в этом году выпал на 6 ноября, Америка отказалась идти на поводу у консерваторов. Традиционный уклад жизни перестает быть основополагающей ценностью для жителей США. И это одна из главных причин поражения Ромни. Олицетворением избирателя перестал быть белый мужчина-протестант. Теперь это гремучая смесь из разного рода меньшинств, которые выбирают в сенат лесбиянку, легализуют марихуану и однополые браки.

Но чтобы воплотить в жизнь планы действительно эпохальных преобразований, президенту США необходимо большинство в обеих палатах конгресса, а вот этого-то американские избиратели допускать не хотят. 6 ноября помимо президента американцы выбрали треть сената и всю палату представителей. В верхней палате больше демократов (53 к 45), зато в нижней преобладают республиканцы (236 к 199). "Русский репортер".

Вместо мести

Суд ингушского города Карабулак вынес приговор начальнику ГОВД Назиру Гулиеву и его заместителю, сотруднику Центра по борьбе с экстремизмом Илезу Нальгиеву. Главным эпизодом процесса стало дело молодого парня Зелима Читигова, которого пытали в ГОВД и Центре "Э".

В конце апреля 2010 года Назир Гулиев и Илез Нальгиев задержали 21-летнего сельского паренька, строителя Зелима Читигова. Сперва они пытались уговорить его взрывать винные магазины и убивать русских военных. Зелим отказался. Через две недели силовики похитили его из дома и подвергли чудовищным пыткам. Милиционеры четыре дня мучили Зелима, пытаясь добиться от него признания хоть в каком-нибудь преступлении — от организации террористического акта до кражи трех кур. Но Зелим оказался необъяснимо стойким и ничего не подписал. Когда парня полумертвого привезли в суд, чтобы избрать меру пресечения, он не мог даже сидеть.

Ситуация с Зелимом стала для карабулакских милиционеров неожиданной: он оказался в больнице, а его семья, несмотря на угрозы, отказалась забирать заявление о похищении. С мая 2010-го до ноября 2012-го шла борьба: Читиговы с помощью правозащитников и журналистов пытались добиться наказания садистов. "Русский репортер".



Долой футболизацию населения

Спортивных чиновников, сохраняющих свои посты на протяжении десятилетий, в России можно пересчитать по пальцам. Один из них — президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев, который занимает эту должность с 1991 года. В начале ноября его переизбрали на очередную четырехлетку, выборы проходили на безальтернативной основе, других вариантов федерация не видит. О том, почему за нашу сборную не выступают легионеры, как выиграть у американцев и что главное в руководстве федерацией, Балахничев рассказал корреспонденту "Русского репортера".