По московским меркам: Самый холодный район столицы

Территория столицы отличается разнообразным рельефом, и потому отдельным московским районам присущи определенные климатические особенности. Так, одним из самых холодных мест в городе считается район Печатники, расположенный на берегу Москвы-реки. Довольно большое пространство занимает ее пойма, которая из-за искусственного расширения русла и подъема уровня воды была частично затоплена. Перепады температур в Печатниках более резкие, чем на остальной территории Юго-Восточного округа. Пониженное расположение долины у поймы реки ведет к тому, что здесь скапливаются холодные воздушные массы.

"Районы": Печатники

Кстати, а почему такое название — Печатники? В архивах можно обнаружить и другое схожее обозначение — Печатниково. По одной из версий, населенный пункт был назван в честь погибшего участника ливонского похода 1577 года Владимира Печатникова. Согласно другой версии, все дело в том, что здесь "печатали" — иначе говоря, красили ситец с использованием деревянной формы, рельеф которой позволял получить на ткани тот или иной рисунок.

Фото: m24.ru/Долматова Елена

Вокруг самого холодного места мира, пригодного для проживания людей, сегодня ведутся споры. Главным претендентом на это звание является российская деревня Оймякон, находящаяся на востоке Якутии. Оймякон часто называют одним из "полюсов холода" на планете, здесь была зафиксирована сама низкая температура в Северном полушарии. Рекорд составил -71,2 °С. По неофициальным же данным, столбик термометра опускался еще на 11 градусов ниже. При этом благодаря резко континентальному климату лето в Оймяконе достаточно теплое: средняя температура июля составляет +14,9 °С. Парадокс в том, что на языке местных жителей, занимающихся оленеводством, слово "оймякон" переводится как "незамерзающая вода": все дело в горячих источниках, бьющих неподалеку.