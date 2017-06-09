"Крестный отец" стал величайшим фильмом всех времен

Фото: кадр из фильма Крестный отец

Журнал Empire составил рейтинг величайших фильмов всех времен по версии кинолюбителей. В опросе приняли участие 20 тысяч человек. Лучшей кинокартиной был признан "Крестный отец" (1972). Об этом сообщается на сайте издания.

На втором месте лента "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980). Третью строчку занял фильм "Темный рыцарь" (2008).

В первую десятку также вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти", "Властелин колец: Братство Кольца".