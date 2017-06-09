Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 12:39

Общество

"Крестный отец" стал величайшим фильмом всех времен

Фото: кадр из фильма Крестный отец

Журнал Empire составил рейтинг величайших фильмов всех времен по версии кинолюбителей. В опросе приняли участие 20 тысяч человек. Лучшей кинокартиной был признан "Крестный отец" (1972). Об этом сообщается на сайте издания.

На втором месте лента "Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар" (1980). Третью строчку занял фильм "Темный рыцарь" (2008).

В первую десятку также вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти", "Властелин колец: Братство Кольца".

"Крестный отец" – эпическая гангстерская драма режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, экранизация одноименного романа Марио Пьюзо, изданного в 1969 году. Главные роли исполняют Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Эта картина считается величайшим гангстерским фильмом по мнению Американского института киноискусства и одним из лучших фильмов в истории кинематографа.
