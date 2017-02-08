Ричард Линклейтер признан лучшим режиссером нашего времени

Фото: Zuma/Clemens Niehaus

Режиссер ленты "Отрочество" Ричард Линклейтер был признан лучшим в своей профессии. Такой рейтинг опубликован на портале Quartz.

Он был составлен на основе оценок зрителей с портала Metacritic, где у пользователей есть возможность высказать свое мнение в цифровом эквиваленте в диапазоне от 0 до 100 баллов. Составители рейтинга Quartz включили только тех режиссеров, у которых на счету не менее шести работ, снятых за последние 25 лет, начиная с 1992 года. Подсчитав их среднеарифметическую оценку, авторы топ-списка пришли к выводу, что самый высокий бал достался режиссеру Ричарду Линклейтеру, трехкратному номинанту на премию "Оскар" и обладателю пяти берлинских "Золотых медведей". Его рейтинг составил 88.5 баллов.

Фильм "Отрочество", снятый Линклейтером в 2015 году, стал одной из трех картин, получавших когда-либо оценку в 100 баллов на сайте Metacritic. Два других, "Крёстный отец" Фрэнсиса Форда Копполы и "Три цвета: Красный" Кшиштофа Кесьлёвского, в рейтинге не участвовали, так как были сняты раньше 1992 года.

На втором месте рейтинга Quartz оказался режиссер Майк Ли ("Обнаженная", "Тайны и ложь"), получивший оценку 85.7 баллов, а на третьем – Джафар Панахи ("Такси", "Багровое золото"). Также в топ-десять вошли братья Коэны, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Педро Альмодовар.