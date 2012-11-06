Каждый десятый миллиардер в списке Bloomberg - россиянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый десятый миллиардер в мире — россиянин. Таковы данные исследования, проведенного журналом Bloomberg Markets. В рейтинге 200 самых богатых людей планеты жители России заняли сразу 19 позиций, пишет "Коммерсантъ".

В первую тройку богачей входят Алишер Усманов с 18 миллиардами долларов, Леонид Михельсон с $16,9 миллиардами и Виктор Вексельберг с $16,8 миллиардами. В списке они занимают 40-е, 42-е и 43-е места соответственно.

На 45-м месте рейтинга расположился Владимир Лисин ($16,7 миллиардов), Алексей Мордашов ($15 миллиардов) занял 48-ю строчку. Кроме того, в списке значатся Роман Абрамович — 51-е место, Михаил Прохоров — 55-е, Владимир Потанин — 58-е, Вагит Аликперов — 72-е. Замыкает десятку богатейших россиян Андрей Мельниченко, состояние которого эксперты оценили в $12 миллиардов. Мельниченко идет в списке 75-м по счету.

Отметим, что рейтинг был составлен по данным на 5 октября. Сейчас, по мнению экспертов, богатейшим россиянином является Виктор Вексельберг, состояние которого достигло $18 миллиардов за счет договоренности о продаже "Роснефти" ТНК ВР.

Авторы исследования отмечают, что бизнес всех россиян в рейтинге так или иначе связан с добычей или обработкой сырья, в то время как миллиардеры из западных стран предпочитают зарабатывать на ретейле, медицине и высоких технологиях.