МГУ попал в список ста вузов с лучшей репутацией в мире

Вид на здание МГУ. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова попал в топ-100 репутационного рейтинга мировых вузов. Рейтинг был составлен британским журналом о высшем образовании Times Higher Education, информирует телеканал "Москва 24".

По словам представителей составления рейтинга, Московский госуниверситет пользуется большим и заслуженным авторитетом у мировой научной элиты. Он входит в сотню лучших по престижу и качеству образования.

Впрочем, если сравнивать нынешний список с прошлогодним, то за это время МГУ потерял несколько позиций и занял место в шестом десятке.

Всего при составлении рейтинга рассматривались шесть тысяч вузов со всего мира. Стоит отметить, что МГУ по-прежнему остался единственным российским университетом в этом списке.

Первые строки рейтинга заняли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет.