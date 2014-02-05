В Подмосковье составят рейтинг автобусных перевозчиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта Московской области составит рейтинг лучших автобусных перевозчиков по итогам 2013 года. Это будет сделано для повышения качества транспортных услуг, предоставляемых жителям региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, все 130 автобусных перевозчиков Московской области будут ранжированы по двум десяткам параметров.

В частности, будут анализироваться такие параметры как общее количество маршрутов, выполняемых перевозчиком, а также количество маршрутов, осуществляемых по регулируемым тарифам, с предоставлением всех, предусмотренных законом льгот. Важное значение будут иметь количество, вместимость и возраст подвижного состава.

Кроме того, обязательным критерием оценки станет наличие системы ГЛОНАСС/GPS и подключение этой системы к Региональному навигационно-информационному центру. Также будут рассматриваться совершенные перевозчиком нарушения правил дорожного движения и другие нарушения правил перевозки пассажиров.

В рейтинге также будет учитываться количество перевезенных пассажиров, в том числе, и льготных категорий.

Отмечается, что результаты рейтинга будут доведены до сведения пассажиров.