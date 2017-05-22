Форма поиска по сайту

22 мая 2017, 18:03

"Нелюбовь" Андрея Звягинцева выйдет в прокат 1 июня

Кадр из фильма "Нелюбовь": YouTube/The Upcoming

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", ставший сенсацией Каннского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 1 июня. Об этом продюсер картины Александр Роднянский рассказал в интервью ТАСС.

Премьера фильма состоится сразу после завершения 70-го Каннского кинофестиваля. "Независимо от его результатов, мы ориентируемся на реакцию прессы, разговоры вокруг этого фильма. Мы рассчитываем на то, что большое количество зрителей, любящих авторский кинематограф, после этих рецензий пойдут в кинотеатры. В этом смысле мы используем Каннский фестиваль ровно с той целью, с какой он был и создан в свое время для поддержки авторского, независимого кино", – сказал Роднянский.

Ранее сообщалось, что в пятый день Каннского смотра картина российского режиссера возглавила рейтинг кинокритиков, получив оценку 3,2 балла.

"Нелюбовь" – пятая картина Андрея Звягинцева. За фильм "Левиафан" (2014) режиссер получил приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".

В новой картине режиссера снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева.

В российский прокат картина выйдет 1 июня. Фильму присвоен прокатный рейтинг 18+.

рейтинг кинокритики Андрей Звягинцев Каннский кинофестиваль новости культурного мира

