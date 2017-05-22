"Нелюбовь" Андрея Звягинцева выйдет в прокат 1 июня

Кадр из фильма "Нелюбовь": YouTube/The Upcoming

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", ставший сенсацией Каннского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 1 июня. Об этом продюсер картины Александр Роднянский рассказал в интервью ТАСС.

Премьера фильма состоится сразу после завершения 70-го Каннского кинофестиваля. "Независимо от его результатов, мы ориентируемся на реакцию прессы, разговоры вокруг этого фильма. Мы рассчитываем на то, что большое количество зрителей, любящих авторский кинематограф, после этих рецензий пойдут в кинотеатры. В этом смысле мы используем Каннский фестиваль ровно с той целью, с какой он был и создан в свое время для поддержки авторского, независимого кино", – сказал Роднянский.

Ранее сообщалось, что в пятый день Каннского смотра картина российского режиссера возглавила рейтинг кинокритиков, получив оценку 3,2 балла.