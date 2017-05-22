Форма поиска по сайту

Новости

22 мая 2017, 13:28

Шоу-бизнес

Фильм Андрея Звягинцева получил высшую оценку кинокритиков в Каннах

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал лидером рейтинга кинокритиков в пятый день Каннского фестиваля. Об этом сообщает журнал Screen.

Картина "Нелюбовь" получила самую высокую оценку от критиков – 3,2 балла. На втором месте рейтинга оказались фильмы "Изумленный" Тодда Хейнса и "Квадрат" Рубена Остлунда – они получили 2,7 балла.

Третье место досталось картине "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампийо (2,5 балла), четвертое – фильму "Окча" режиссера Пон Чжун Хо, пятое – "Луне Юпитера" Корнела Мундруцо.

Рейтинг фильмов основной программы на основе оценок кинокритиков составляется ежедневно.

"Нелюбовь" – пятая картина Андрея Звягинцева. За фильм "Левиафан" (2014) режиссер получил приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".

В фильме снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева.

В российский прокат картина выйдет 1 июня. Фильму присвоен прокатный рейтинг 18+.

рейтинг кинокритики Андрей Звягинцев Каннский кинофестиваль новости культурного мира

