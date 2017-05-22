Фильм Андрея Звягинцева получил высшую оценку кинокритиков в Каннах

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Фильм режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" стал лидером рейтинга кинокритиков в пятый день Каннского фестиваля. Об этом сообщает журнал Screen.

Картина "Нелюбовь" получила самую высокую оценку от критиков – 3,2 балла. На втором месте рейтинга оказались фильмы "Изумленный" Тодда Хейнса и "Квадрат" Рубена Остлунда – они получили 2,7 балла.

Третье место досталось картине "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампийо (2,5 балла), четвертое – фильму "Окча" режиссера Пон Чжун Хо, пятое – "Луне Юпитера" Корнела Мундруцо.

Рейтинг фильмов основной программы на основе оценок кинокритиков составляется ежедневно.