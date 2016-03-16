Россия улучшила позицию в рейтинге самых счастливых стран

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Россия заняла 56 место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report. Ежегодно этот список составляет некоммерческая исследовательская организация Институт Земли Колумбийского университета, сообщает МИА "Россия сегодня".

Самой счастливой страной признана Дания. В топ-10 также вошли Швейцария, Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. После них идут США, которая

заняла 13 место, Германия под номером 16, Мексика (21), Британия (23), Франция (32) и Саудовская Аравия (34).

Рядом с Россией оказались Италия (50), Япония (53), Казахстан (54), Молдавия (55), Польша (57) и Южная Корея (58). Белоруссия уступила пять пунктов РФ и заняла 61 место, а Украина попала на 123 строчку.

Несчастливыми странами признаны Афганистан (154), Того в Западной Африке (155) Сирия (156) и на последнем 157 месте восточноафриканское государство Бурунди.

Специалисты Института Земли Колумбийского университета опросили около трех тысяч жителей в каждой стране. Респонденты оценивали свою жизнь по нескольким параметрам по десятибалльной шкале. Наибольший разброс в оценке качества жизни был в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

В рейтинге World Happiness Report 2015 года, Россия занимала 64 позицию, между Ливией и Ямайкой. А лидером была Швейцария. Впрочем, десятка счастливых стран не изменилась, в прошлом году в нее также входили Исландия, Дания, Норвегия, Канада, Финляндия, Нидерланды, Швеция, а также Новая Зеландия и Австралия.