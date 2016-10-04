Названа тысяча лучших российских менеджеров

Фото: YAY/ТАСС

Объявлены результаты 17-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

Как отметил президент Ассоциации менеджеров Владимир Сенин, оценивая профессиональную эффективность того или иного топ-менеджера, эксперты анализировали прежде всего конкретные результаты его персональной деятельности работы и успешность его компании.

Растущие риски мотивируют компании активизировать внутренние ресурсы эффективности. И это прежде всего люди. Лучшие управленческие команды обладают теми компетенциями, которые позволяют организациям не просто адаптироваться к текущей экономической ситуации, а использовать открывающиеся возможности. Эти тенденции и отражает рейтинг текущего года как раз и отражает эти тенденции.

Больше других обновились списки коммерческих директоров, директоров по маркетингу и директоров по логистике. При этом в целом новые имена в рейтинге появляются реже уже третий год подряд. Это косвенно свидетельствует о фундаментальной стабильности политики и экономики.

Одной из тенденций рейтинга стало сокращение экспатов, отметил первый заместитель исполнительного директора МОО "Ассоциации Менеджеров" Вадим Ковалев. "C одной стороны это свидетельствует о том, что экспаты стали дорогими для российского бизнеса. С другой стороны подросли наши собственные менеджеры. Во многих функционалах, где раньше их было трудно найти, наподобие ритейла, теперь обосновались серьезные российские управленцы", – рассказал Вадим Ковалев.

В списке бизнес-лидеров рейтинга, где представлены руководители стратегически важных предприятий, изменений не было. Их и раньше было немного, но в этом году не было совсем. Соорганизатор рейтинга ИД "КоммерсантЪ" делает вывод, что в России завершилось формирование бизнес-элиты. Новых имен нет и не предвидится, а те, кто вошел в списки "олигархов", не торопится их покидать.

В номинации Медиабизнес от "Москвы Медиа" пятое место заняла руководитель отдела PR и маркетинга Мария Михайлова. Всего в номинации было представлено восемь специалистов из таких медиакомпаний, как "Интерфакс", "Эхо Москвы", "Телеканал ТВ-3", "Комсомольская правда" и другие.