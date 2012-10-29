Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские авиаперевозчики объявляют о переходе на новое расписание рейсов. В частности, "Аэрофлот" ввел полеты по зимнему графику с 28 октября по 30 марта.

В это время компания планирует летать в 51 страну мира. А на популярных направлениях будет увеличена частота полётов. Так, из Москвы теперь можно чаще летать в Анапу, Астрахань, Владивосток, Красноярск, Нижневартовск, Нижний Новгород, Самару, Санкт-Петербург, Тюмень, Брюссель, Будапешт, Вашингтон, Копенгаген, Милан, Нью-Йорк и другие города.

Увеличит количество рейсов в зимний сезон и компания "Трансаэро". Впервые число направлений внутрироссийских и международных полетов составит 137, что на 21 больше, чем годом раньше. Кроме того, впервые зимняя программа полетов "Трансаэро" будет выполняться сразу из трех аэропортов Москвы — Домодедово, Шереметьево и Внуково. Авиакомпания планирует открыть регулярные рейсы в Калининград и открыть второй ежедневный рейс в Екатеринбург.

Среди нововведений "РусЛайна" в рамках зимнего расписания - новые рейсы из столицы в Мурманск, Геленджик, Сыктывкар и Усинск.