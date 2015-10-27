"ЮТэйр" возобновит полеты между Москвой и Ригой с 1 ноября

Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 ноября возобновит рейсы по маршруту Москва – Рига – Москва, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться ежедневно из аэропорта Внуково на лайнерах Boeing 737-500 в компоновке бизнес- и экономического классов.

Вылет из Москвы – в 18.45, из Риги – в 20.30. Тариф в одну сторону – от 99 евро.

Авиакомпания "ЮТэйр" – один из крупнейших российских перевозчиков. В 2014 году самолеты группы перевезли свыше 11,2 миллиона пассажиров, что превышает показатель предыдущего года на 7 процентов.

Авиакомпания совершает рейсы по 110 направлениям, более 40 из которых являются уникальными. Штаб-квартира группы компаний "ЮТэйр" располагается в Сургуте.

Основным хабом "ЮТэйр" является аэропорт Внуково (Москва), через который ежедневно проходит более 160 рейсов авиаперевозчика.

