Пять рейсов из Казани отменены, еще 20 задерживаются

Фото: ИТАР-ТАСС

В международном аэропорту Казани отменены пять рейсов, еще у 20 перенесено время вылета.

Как сообщается на информационном табло авиаузла, отменены рейсы С7 70 и С7 62 в Домодедово, СУ 1293 в Шереметьево. Также не вылетят самолеты рейсов БГ 587 в Санкт-Петербург и КС 150 в Алматы.

20 самолетов отправятся из Казани после 12.00, из них СУ 1191 и СУ 1197 в Шереметьево, У9 370 и УН 2150 в Домодедово и ЮТ 344 во Внуково.

Напомним, международный аэропорт Казани закрыт до 12.00 в связи с крушением Boeing-737 из Москвы. Все рейсы перенаправляются Чебоксары, Ижевск и Нижнекамск.

По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан", рейс U9 363. В настоящее время опознаны тела десяти погибших – девяти москвичей и одного жителя Московской области.