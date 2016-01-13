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13 января 2016, 15:46

Авиа и аэропорты

Средняя цена авиабилета в 2015 году составила почти 7 тысяч рублей

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В прошлом году средняя цена билета на самолет увеличилась на 6 процентов. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

"Цена авиабилета по итогам 2015 года выросла незначительно – на 6 процентов и составила 6,7 тысячи рублей. Это приемлемые деньги", – цитирует Соколова Агентство "Москва".

По данным на конец года, внутренний российский турпоток вырос на 30 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Согласно информации туристического сервиса "Туту.ру", в 2015 году предпочтения россиян остались неизменными по сравнению с 2014 годом.

Популярными внутренними направлениями с вылетом из Москвы стали Симферополь, Сочи, Анапа, Петербург и Краснодар. Специалисты сервиса считают, что в будущем году топ-5 маршрутов по России останется прежним.

По мнению аналитиков, в этом году средняя цена на авиабилеты по России вырастет минимум на 8–10 процентов. На рейсы из Москвы в Петербург, Симферополь, Сочи, Калининград и некоторые другие маршруты цены могут остаться неизменными.

Ранее m24.ru сообщало, что из-за роста иностранных валют с 13 января авиабилеты подорожают. Ожидается, что цена на зарубежные направления изменится примерно на 7 процентов. В глобальных системах бронирования курс составит за один евро 83 рубля, за один доллар 76 рублей. Если рубль сможет укрепиться, то цена на международные рейсы пойдет вниз.

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