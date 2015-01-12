"Ак Барс Аэро" прекратила выполнение регулярных авиарейсов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Авиакомпания "Ак Барс Аэро" с понедельника прекратила отправление регулярных рейсов на неопределенный срок. Такое решение руководство компании приняло из-за падения курса рубля и снижения пассажиропотока, сообщает ТАСС.

В результате роста курса доллара у компании возникли трудности с выплатами по лизингу, кроме того, обслуживать парк воздушных судов стало значительно дороже. Регулярные рейсы перестали приносить авиакомпании прибыль.

В "Ак Барс Аэро" подчеркивают, что речь о банкротстве пока не идет, компания "взяла паузу", чтобы разработать новую программу полетов.

Авиакомпания является официальным перевозчиком правительства Татарстана. Самолеты "Ак Барс Аэро" регулярно летали из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Омск.

Напомним, 29 декабря американская и европейская валюты резко выросли в цене - на 4 рубля 65 копеек и 5 рублей 54 копейки соответственно. Официальный курс тогда был установлен на уровне 56 рублей 68 копеек за доллар и 69 рублей 5 копеек за евро. Однако уже на следующий день евро снизился на 70 копеек, а доллар - на 43 копейки.

Своих исторических максимумов американская и европейская валюты достигли 18 декабря, когда курс был установлен на отметке 67 рублей 78 копеек за доллар и 84 рублей 58 копеек за евро.