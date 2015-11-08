Пять рейсов из Египта приземлятся в аэропорту Внуково в воскресенье

Во Внуково в воскресенье должны приземлиться пять рейсов из Египта

В аэропорте Внуково в воскресенье должны приземлиться пять рейсов из Египта, сообщает телеканал "Москва 24".

Пассажиров из Шарм-эль-Шейха и Хургады вывозят согласно купленным билетам.

Отметим, что посадку в московском аэропорту Внуково в воскресенье совершил первый самолет Ил-76 МЧС России, перевозивший багаж российских туристов из Египта. Он приземлился в в 2.35 ночи. На его борту около 30 тонн багажа граждан, ранее покинувших Египет без него.

Всего в самолете 1 тысяча 158 чемоданов и сумок примерно по 25 килограммов каждая. Это багаж с нескольких рейсов, которыми ранее российские туристы покинули Шарм-Эль-Шейх.

Для туристов не из Москвы предусмотрена доставка багажа по городам регулярными рейсами авиакомпаний. По желанию граждан багаж может доставляться им по почтовому адресу.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение было одобрено президентом.

Сейчас в Египте находятся около 80 тысяч туристов из России. Они вернутся в страну с ручной кладью, багаж доставят грузовыми рейсами.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.