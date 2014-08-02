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Авиа и аэропорты

02 августа 2014, 13:59

Из-за ситуации с "Идеал Тур" могут пострадать 30 тысяч туристов

рейсы авиакомпании турфирмы авиа и аэропорты Идеал Тур

30 тысяч туристов могут пострадать из-за ситуации с "Идеал Тур"

30 тысяч туристов могут пострадать из-за отмены рейсов "Оренбургских авиалиний". Компания снимает чартерные перелеты, не оплаченные оператором "Идеал Тур".

"На данный момент авиакомпания "Оренбургские авиалинии" приостановила сотрудничество с компанией "Идеал Тур". Рейсы отменены, так как начались проблемы с операционными платежами, но несмотря на это рейсы, самолеты стоят наготове и как только средства поступят, самолеты полетят по тем маршрутам, которые были запланированы заранее", - рассказала телеканалу "Москва 24" начальник отдела рекламы и связей с общественностью ОАО "Оренбургские авиалинии" Екатерина Степанова.

Из-за ситуации с "Идеал Тур" авиакомпания отменила десятки рейсов

Всего отменено 36 рейсов, в том числе и рейсы из Москвы. В союзе туриндустрии пояснили, что "Идеал Тур" - посредник по организации перевозки, компания работает со многими операторами на рынке.

"Надо взять в руки договор, посмотреть, какой туроператор написан в этом договоре, и зайти на сайт этого оператора. Сейчас все операторы, которые работают с "Оренбургскими авиалиниями" повесили на сайты информацию о рейсах. Те у кого проблем нет, сообщают, что наши рейсы состоятся, не волнуйтесь, езжайте в аэропорт. Те, у кого проблемы есть, дают информацию, что они предпринимают и когда появится следующая информация, полети рейс или не полетит", - рассказала руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

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Операторы пересаживают людей на рейсы других авиакомпаний. Однако некоторые клиенты уже сами покупают билеты, поскольку не хотят терять туры.

"Оренбургские авиалинии" сотрудничают с "Идеал Тур" с марта 2013 года. В этом сезоне между туроператором и авиакомпанией был заключен контракт на выполнение чартерных рейсов по 24 направления. Однако в последнее время у турфирмы стали возникать постоянные проблемы со своевременной оплатой рейсов.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

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