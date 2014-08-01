Лоукостер "Добролет" начал выполнять рейсы в Волгоград

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Авиакомпания-лоукостер "Добролет" ввела ежедневный рейс по маршруту Москва-Волгоград. Осуществлять его будет самолет, рассчитанный на 189 человек, передает агентство "Интерфакс".

До этого дня лоукостер летал только в Симферополь. Сообщение между столицей и Волгоградом будет осуществляется на самолете Boeing-737-800NG, который может принять на борт 189 человек.

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"Наш стратегический план по перевозкам - 10 миллионов пассажиров в год к концу 2018.Уже сегодня у нас полная загрузка, мы перевезли около 65 тысяч человек", - рассказал коммерческий директор "Добролета" Майкл Хайден. Кроме того, авиаперевозчик планирует довести численность парка до 40 самолетов к 2018 году. В этом году с завода в Сиэтле уже прибудут 8 лайнеров.

Ранее "Добролет" открыл продажу билетов в Казань и Екатеринбург. Теперь география полетов "дочки" "Аэрофлота" расширилась до 8 направлений. Регулярные полеты в Екатеринбург начнутся 28 августа, в Казань - 21 сентября. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 999 рублей.

18 июля авиакомпания "Добролет" открыла продажу билетов в Сургут. Ежедневные полеты в этот город лоукостер начнет выполнять 30 августа. Ранее авиакомпания начала реализацию авиабилетов из Москвы в Волгоград, Пермь, Самару и Уфу.

"Добролет", входящий в группу "Аэрофлот", получил сертификат эксплуатанта 19 мая, а первый рейс совершил 10 июня. Продажи билетов "туда-обратно" начались еще в конце мая, их стоимость на июнь составила от 1 до 7 тысяч рублей. Особенность политики авиакомпании-лоукостера заключается в том, что цены на билеты обычно на 20-30% ниже рыночных.