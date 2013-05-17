На западе Москвы задержаны 152 нелегальных мигранта

На западе столицы задержали более 150 нелегальных мигрантов

Полицейские совместно со спецназом и сотрудниками Госнаркоконтроля провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. В ходе него на западе Москвы были задержаны 152 гастарбайтера.

Мероприятие прошло в рамках мероприятий "Нелегал-2013", которое проводится по всей России. Было проверено нежилое здание на Очаковском шоссе и промзона на Рябиновой улице.

Все задержанные были доставлены в отделение полиции. В числе нелегалов были и трое несовершеннолетних. Приезжие незаконно проживали в "бытовках", занимались торговлей продуктами питания и приемом металлолома.

Кроме того, на проверяемой территории полицейские обнаружили пневматический пистолет, пять ноутбуков, девять фотоаппаратов, видеокамера, видеорегистратор, 112 мобильных телефонов, два велосипеда, три ПТС и два водительских удостоверения.

Полиция устанавливает истинных владельцев имущества, задержанные проверяются на причастность к преступлениям.

Недавно в ходе рейда были задержаны еще около 400 человек: 15 мая были задержаны 236 мигрантов, проживающих на территории промзоны, а 16 мая - 154 нелегала, которые жили в расселенном доме.

Напомним, что полиция просит сообщать о подозрительных скоплениях мигрантов по электронной почте nelegal@petrovka38.ru или по телефонам Дежурной части Управления охраны общественного порядка: (495) 694-85-23; (495) 694-88-00.