МВФ порекомендовал провести пенсионную реформу в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Пенсионную реформу в России предложил провести Международный валютный фонд, сообщает "Газета.ру".

Повышение возраста выхода на пенсию может смягчить воздействие негативных демографических тенденций на рынок труда.

Ранее Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предложил повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Новую систему планируют вводить с 2019 года.

Предлагалось также увеличить минимальный стаж работы для начисления пенсии до 20 лет, а необходимое количество баллов – до 52. Социальную пенсию будут назначать с 68 лет. Кроме того, хотят ужесточить условия для получения досрочных пенсий – повысить минимальный стаж у врачей и учителей до 35 лет.

