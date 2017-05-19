Греция приняла новые экономические реформы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Новые меры жесткой экономии принял парламент Греции для продолжения получения иностранной помощи, сообщает "Газета.ру".

Законопроект принят в преддверии заседания Еврогруппы, на котором решится вопрос о предоставлении Греции транша в 7,5 миллиарда евро.

По словам премьер-министра страны Алексиса Ципраса, Афины ждут, что участники Еврогруппы признают новые реформы эффективными и выделят Греции очередной кредит.

Греция заключила с иностранными кредиторами соглашение, согласно которому страна должна принять ряд реформ, предусматривающих финансовую помощь. В частности, Афины должна сократить сокращения пенсионные расходы и повысить налоги.

В настоящее время Греция должна около 326 миллиардов евро, прием большую часть европейским кредиторам.