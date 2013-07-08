"Эксперт": Стал ли Сноуден благодетелем Европы

Все-таки она вертится

Задумав радикальную реформу академий, власти неожиданно для себя натолкнулись на столь сильное сопротивление академической общественности, что вынуждены были на ходу корректировать свои предложения

Согласно новому закону об образовании, существование аспирантуры предусмотрено только в учебных заведениях, более того, там прямо сказано, что документ об окончании аспирантуры может выдавать только коллегиальный орган управления образовательной организации. Каковыми НИИ не являются.

Америка слушает

Немецкие политики и бизнесмены шокированы вскрывшейся информацией о масштабной слежке американских спецслужб за европейскими партнерами.

"Сноуден должен получить в Европе надежное убежище, потому что он оказал ей услугу, разоблачив массированное нападение на граждан и компании" – слова Юргена Триттина, лидера фракции партии "Зеленые" в немецком бундестаге, сказанные в интервью первому каналу немецкого телевидения ARD Das Erste, звучали максимально жестко. Оппозиционный политик вполне мог позволить себе требовать политического убежища для американского перебежчика Эдварда Сноудена и называть его благодетелем Европы – обвинение в создании масштабной системы шпионажа за самой верхушкой политической элиты Европы, выдвинутое Сноуденом в адрес спецслужб США, стало главной темой немецкой политической дискуссии.

Зафутболенные миллиарды

Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года обойдется России в 664 млрд рублей. Шансов, что этот мега-проект даст импульс к развитию российских территорий, немного.

Революция пошла вразнос

Свержение Мухаммеда Мурси в Египте поставило точку в "арабской весне". Ее главное достижение – проект "исламской демократии" – оказалось нежизнеспособным.

Эти богатые программисты

Наблюдающийся рост зарплат в целом пока не критичен для экономики, к тому же скоро он должен замедлиться. Но в некоторых отраслях зарплаты действительно растут неоправданно сильно.

