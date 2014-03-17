96,77% крымчан проголосовали за вступление республики в состав России

Фото: ИТАР-ТАСС

За воссоединение Крыма с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова, передает РИА Новости.

Явка на референдуме составила 83,1%. Как уточнил глава комиссии Верховного Совета по организации референдума Михаил Малышев, за воссоединение на правах субъекта РФ проголосовали 1,27 миллиона человек.

Напомним, 16 марта в автономной республике Крым прошел референдум, на котором были вынесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

6 марта за присоединение автономии к России проголосовал парламент Крыма, позже была принята декларация независимости. Киевские власти объявили референдум незаконным и заранее отказались признавать его результаты.