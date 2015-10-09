Конкурс по изготовлению торта "Москва" предлагают провести в столице

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В столице могут провести конкурс по изготовлению лучшего торта "Москва". Он будет испечен по рецепту "Ореховый со сгущенкой", который был выбран на общегородском голосовании, сообщает Агентство "Москва".

"Я надеюсь реставраторы и кондитеры будут активно пользоваться этим рецептом. И мы хотим провести конкурс на изготовление лучшего торта по выбранному горожанами рецепту", – подчеркнул глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В ближайшее время на портале "Активный гражданин" стартует голосование за упаковку торта "Москва".

В столице выбирают будущий фирменный торт "Москва"

Идея подарить Москве ее собственный фирменный десерт принадлежит ведущим столичным кондитерам. Предложение получило поддержку правительства Москвы, которое организовало общегородское голосование по выбору лучшего рецепта.

Выборы торта "Москва" проходили в несколько этапов. Вначале технологи холдинга "Объединенные кондитеры", тщательно изучив вкусы москвичей, разработали пять рецептов-претендентов на звание главного торта города.

Попробовать торты и отдать за них свой голос горожане могли на площадках празднования Дня города, ярмарках фестиваля "Московская осень", в многочисленных московских кафе и кондитерских.