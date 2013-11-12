Минобороны проведет ребрендинг "Оборонсервиса"

Министерство обороны России проведет ребрендинг "Оборонсервиса"

Министерство обороны России проведет ребрендинг "Оборонсервиса", дискредитированного прежним руководством. В ведомстве сформируют ряд структур, на которые будет возложена часть обязанностей "Оборонсервиса".

Как заявил глава департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрий Куракин, министерство перестанет быть единым заказчиком для всех видов услуг.

Ряд обанкротившихся дочерних структур "Оборонсервиса" планируется реализовать, а часть из них - передать Минпромторгу предприятий, занимающихся ремонтом военной и специальной техники, сообщает "Интерфакс".

В частности, передаче подлежат предприятия "Авиаремонт" и "Спецремонт". Дочерние организации "Оборонсервиса", которые занимаются хозяйственной деятельностью, передадут в собственность муниципалитета.

Напомним, бывший руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгения Васильева проходит обвиняемой по нескольким уголовным делам.

Ее обвиняют в причастности к хищению имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей, а также в хищении акций "31-го института спецстроительства" на сумму более 190 миллионов рублей.