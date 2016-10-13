Контейнеры с реагентами начали появляться на улицах Москвы

Контейнеры со средствами для борьбы с гололедом начали появляться на столичных улицах. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Емкости начали устанавливать в потенциально опасных местах. Один из таких резервуаров уже появился на набережной возле парка "Музеон". Реагентами будут обрабатывать дороги, тротуары и территории дворов.

Ранее по поручению заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова для контейнеров разработали единый дизайн – это будут стальные ящики оранжевого цвета высотой около метра с белой надписью "Противогололедный материал" на боку.

Ящики установят рядом с остановками общественного транспорта. По словам заммэра, это улучшит внешний вид остановок и улиц в целом. Кроме того, дворникам всегда будет легко их найти.