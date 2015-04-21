Развязки Ленинского и Рязанского проспектов со МКАД откроют в этом году

"Интервью": Марат Хуснуллин рассказал о строительстве на юге Москвы

В 2015 году строители сдадут две развязки на пересечении МКАД с Ленинским и Рязанским проспектами, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что по многим проектам были сокращены сроки дорожного строительства. "Если мы строим дольше, то теряем больше денег. Поэтому, чтобы сэкономить бюджетные средства, мы договорились со строительными компаниями, где возможно ставить дополнительные работы ночью", – отметил Хуснуллин.

Также он сказал, что затянувшиеся стройки – это неудобство для граждан. "Мы нашли решение, как нам сократить сроки строительства, чтобы быстрее закончить все объекты", – добавил он.

Заммэра подчеркнул, что Москва шла к тому, что "у нас должна была быть одна сплошная пробка в 2015-м году".

Реконструкция развязок на МКАД

Ранее M24.ru сообщало, что U-тоннель на пересечении МКАД и Дмитровки откроют до конца апреля. В настоящее время заканчиваются работы по монтажу систем освещения и диспетчеризации, а также отделочные работы. Кроме того, рабочие засыпают тоннель и переустраивают сети.

Еще одна крупная стройка в столице - реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе и МКАД, она завершится в 2016 году.

"Развязка Каширки и МКАД – третья по величине и одна из самых серьезных по значению. Все знают, какая проблема в этом транспортном узле, какие проблемы с транспортной доступностью в Домодедово, как сдерживаются потоки старой развязкой. За год продвижения очень серьезные, то есть можно говорить том, что эта развязка будет закончена в основном уже в этом году", – сказал Сергей Собянин.