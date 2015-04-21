Тоннель на пересечении МКАД и Дмитровки откроют до конца апреля

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

U-образный тоннель на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе откроют до конца апреля, сообщает пресс-служба департамента строительства.

В настоящее время заканчиваются работы по монтажу систем освещения и диспетчеризации, а также отделочные работы. Кроме того, рабочие засыпают тоннель и переустраивают сети.

Кстати, U-образный тоннель на развязке с Дмитровкой – первый в столице. Кроме него, на МКАД строят еще один тоннель, обычный, он появится на Каширском шоссе.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что реконструкция Дмитровского шоссе поможет жителям района Северный. Сейчас здесь проживают свыше 26 тысяч человек, в будущем планируется комплексная жилая застройка общей площадью более 400 тысяч квадратных метров с возведением социальных объектов.

В департаменте строительства отмечают, что тоннель длиной 940 метров будет обеспечивать выезд транспорта с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД и на Дмитровское шоссе при движении в сторону области.