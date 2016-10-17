Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2016, 18:35

Транспорт

Более двадцати ТПУ построят в ТиНАО до 2035 года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Более 20 транспортно-пересадочных узлов построят в ТиНАО до 2035 года. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает ТАСС.

Всего в Троицком и Новомосковском округах планируется построить 24 ТПУ. В них будут расположены парковки и автостанции, а также офисные, торговые, спортивные и досуговые центры.

Самыми крупными ТПУ станут два узла в Коммунарке площадью 300 и 400 тысяч квадратных метров. Еще одним крупным ТПУ будет "Саларьево" – около 290 тысяч квадратных метров.

В Москве до 2020 года планируют построить 271 транспортно-пересадочный узел. 94 из них будут плоскостными – в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, остальные 177 – капитальными. Последние предполагают возведение многофункциональных комплексов, гостиниц, жилья и социальной недвижимости.

Строительство ТПУ позволяет сократить время пересадки пассажиров с одного транспорта на другой до 8–10 минут. Возводят такие узлы возле станций метро, железной дороги и автобусных остановок.

развязки новые территории Владимир Жидкин ТПУ строительство и реконструкция пересадочные узлы строительство ТПУ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика