Более двадцати ТПУ построят в ТиНАО до 2035 года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Более 20 транспортно-пересадочных узлов построят в ТиНАО до 2035 года. Об этом рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает ТАСС.
Всего в Троицком и Новомосковском округах планируется построить 24 ТПУ. В них будут расположены парковки и автостанции, а также офисные, торговые, спортивные и досуговые центры.
Самыми крупными ТПУ станут два узла в Коммунарке площадью 300 и 400 тысяч квадратных метров. Еще одним крупным ТПУ будет "Саларьево" – около 290 тысяч квадратных метров.
Строительство ТПУ позволяет сократить время пересадки пассажиров с одного транспорта на другой до 8–10 минут. Возводят такие узлы возле станций метро, железной дороги и автобусных остановок.