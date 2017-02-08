Забетонирован первый участок эстакады на развязке МКАД – Профсоюзная улица, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Разворотная эстакада через МКАД позволит автомобилистам попасть с внешней стороны МКАД на Профсоюзную улицу в центр и на внутреннюю сторону МКАД.

Он добавил, что завершить реконструкцию развязки планируется в этом году. Сейчас также ведется монтаж металлоконструкций эстакады № 3. Это левоповоротный съезд для движения по Калужскому шоссе из области на внутреннюю сторону МКАД. Большую часть металлических балок – около 1300 тонн – уже установили.

Продолжаются работы по строительству автодорожного тоннеля протяженностью 1260 метров для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в область.

Реконструкция развязки позволит разделить транспортные потоки, что существенно повысит скорость движения транспорта по МКАД, Профсоюзной улице и Калужскому шоссе, добавил Андрей Бочкарев.