Сезон развода кремлевских караулов стартует 16 апреля

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В субботу, 16 апреля, в Москве пройдет первая в 2016 году церемония развода пеших и конных караулов президентского полка. Зрелищное мероприятие состоится на Соборной площади Московского Кремля, сообщает "Интерфакс".

По традиции в мероприятии участвуют рота специального караула, кавалерийский почетный эскорт президентского полка и президентский оркестр.

В этом году стартует уже 12-й сезон развода караулов. Проводится он еженедельно, с середины апреля по конец октября.

В прошлом году последний развод караулов прошел 17 октября.