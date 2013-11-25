Новогодняя феерия на "Флаконе": марафон мюзиклов и ретро-подарки

На территории дизайн-завода "Флакон" все выходные декабря, а также все дни январских каникул будут проходить зимние мероприятия для взрослых и детей – "Зима на ФлаКоне". Гастрономический фестиваль, елочный базар, спектакли молодежных театров, уютные квартирники, "Фабрика подарков", День мюзиклов – это далеко не полный список сюрпризов.

Фото: пресс-служба "Флакона"

В декабре на "Флаконе" высадят еловый сад. Если вы решите принять участие в этом мероприятии, не забудьте взять с собой елочное украшение, которое впоследствии будет красоваться на пушистой ветке. Тот, кто украсит лесную красавицу лучше остальных, получит приз.

Окунуться в атмосферу традиционных базаров можно на фестивале "Русская зима". Здесь вам предложат отведать сбитень, принять участие в кулинарных мастер-классах, купить ретро-подарки и узнать о традициях кухонь из разных уголков мира.

Соорудить презенты для родных и близких помогут мастера "Фабрики подарков". Под руководством специалистов можно научиться вырезать коней из дерева и лепить глиняную посуду. Для детей будут работать "Творческие мастерские для любого возраста". На Family Day ребята сделают игрушки, сказочных животных, книжки, конфеты, сообщили организаторы.

А еще вас ждут благотворительные распродажи, квартирники, выступления артистов театра теней и домашнего театра, марафон музыкальных кинолент.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

"Выходные на "Флаконе" пройдут 21, 22, 28 и 29 декабря. На них можно будет изготовить сувениры на "Фабрике подарков", попробовать продукты и напитки ина фестивале "Русская зима" и узнать мног онового о науке в Музее занимательных наук "Экспериментаниум". Вход на мероприятия свободный, стоимость мастер-классов: от 100 рублей.

С 15 по 31 декабря на центральной площади организуют Еловый сад и базар. Вход свободный.

21 декабря состоится День мюзиклов, который проведет поэт и киновед Дмитрий Макаров - он покажет лучшие музыкальные картины и расскажет интересные факты их создания. Вход свободный.

7, 14, 21 и 28 декабря пройдет Family Day - занятия для детей дошкольного возраста: спектакли, кинопоказы, выставки и концерты. Вход - от 300 рублей.

6, 13, 20 и 27 декабря пройдут квартирники Seasons, на которые будут приглашены музыканты. Вход - 1500 рублей с ужином и бокалом вина.

Детские спектакли

7 декабря на "Флаконе" покажут детские спектакли "Соловей" и "Театрик Саши Луняковой". Стоимость - 500 рублей. Для детей от шести лет.

29 декабря в рамках фестиваля поставят спектакли "Новогодние приключения в виртуальной реальности" и "Домашний театр". Вход свободный.

26 и 27 декабря, а также 3, 5, 7 и 11 января покажут спектакль "Сказки на здоровье", состоящий из пяти сказок. Стоимость - 1200 рублей.

17, 19, 21, 28, 29 и 30 декабря, а также 2, 4, 6 и 8 января поставят спектакль "Новогодняя почта" с элементами кукольного театра и театра теней. Стоимость - 800 рублей.

Театральный декабрь

С 15 по 30 декабря образовательный центр "Кафедра" организует серию спектаклей. Стоимость билетов - от 500 рублей, мастер-классов - 200 рублей.

15 декабря - мастер-класс ВГИКа, на котором научат, как правильно вести себя перед камерой и расскажут, что нужно, чтобы сидеть в режиссерском кресле.

18 декабря состоится мастер-класс для детей "Театр-Play" от ГИТИСа. На нем расскажут, как появился театр и раскроют секреты актерской профессии.

19 декабря - "Свобода по-итальянски" - острая пьеса о доверии в семье.

21 декабря - "Байронофилы. Опыт самодеятельного театра" - Лирические сцены и фантазии из жизни романтического гения.

23 и 24 декабря покажут спектакль Sunny. Все костюмы созданы Андреем Бартеневым и Сашей Фроловой. В постановке участвуют представители авангарда Данила Поляков и Евгений Даль. Стоимость - 1500 рублей.

25 декабря - мастер-класс для детей от 10 до 14 лет "Тайны закулисья". Участники узнают, как сменяются декорации и костюмы, кто создает спектакль, Что нужно знать и уметь, чтобы быть артистом.

27 декабря - "Однажды мы все будем счастливы" - монолог несчастливой девочки в исполнении двух актрис.

28 декабря - Windows. school edition - расскажет о выпускном вечере, о мечтах, желаниях и взрослой жизни.

29 и 30 поставят спектакль "Ярость". Артисты расскажут о невысказанности обид и страхов, о желании быть понятым и о способах выхода из ситуации.