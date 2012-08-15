Власти обсуждают новую стратегию развития Москвы до 2025 года

ИТАР-ТАСС

В московском правительстве обсуждается новая стратегия развития Москвы до 2025 года. План разрабатывался с июля 2011 года Российской академией народного хозяйства и госслужбы совместно с Высшей школой экономики. В нем рассматриваются два сценария развития города: негативный – если власти будут придерживаться нынешней стратегии – и позитивный с трансформацией экономической политики.

В первую очередь разработчики предлагают перенести за пределы города все неконкурентоспособные и ресурсоемкие производства. Например, автомобилестроение, предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Фундаментом производства в Москве станут бизнес- и IT-услуги, финансовые услуги, медицина, фармацевтика, образование, туризм, культура и медиа, сообщает газета "Коммерсантъ".

Однако эти преобразования невозможны без реформы системы госуправления в Москве. Разработчики считают, что необходимо развивать местное самоуправление и привлекать горожан к принятию решений.

"Полигоном" для отработки новых технологий могут стать присоединенные к городу территории, причем не только "в планировочных решениях, в строительстве жилья и бизнес-площадок", но и "в развитии различных форм участия жителей в принятии решений по всем вопросам местного значения".