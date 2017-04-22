Форма поиска по сайту

Спецслужбы РФ пытались внедриться в кампанию Трампа через советника – CNN

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В ФБР утверждают, что летом 2016 года агенты российских спецслужб якобы пытались использовать советников Дональда Трампа, включая Картера Пейджа, чтобы "внедриться" в его предвыборную кампанию, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

По сведениям телеканала, неизвестно, знал ли сам Картер Пейдж, что его используют. Отмечается, что Пейдж мог не знать, что разговаривает с российскими агентами, учитывая методы работы русских.

ФБР предположило, что Пейджа могла скомпрометировать российской разведкой после его вступления в московском вузе в июле 2016 года. В своей речи тогда Пейдж критически отзывался о политике США в отношении России.

