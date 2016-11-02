Операторы наружной рекламы смогут получить разрешения на новые онлайн-экраны

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Возможность вносить изменения в разрешения на установку конструкций для операторов наружной рекламы появилась на городском портале госуслуг с 1 ноября, сообщает пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

Она действует для тех компаний, которые хотят перейти на новый способ трансляции рекламного изображения – светодиодные экраны. В столице уже функционируют около 180 цифровых конструкций разного формата.

Онлайн-услуга пришла на смену очной подаче заявления в службу "одного окна" в ведомстве.

Операторы должны указать в заявке технологические особенности новой конструкции, приложив экспертное заключение вместе с результатами независимой светотехнической экспертизы. Срок рассмотрения заявки останется прежним – 8 рабочих дней, по итогам заявитель получит соответствующее уведомление.