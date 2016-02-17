Российский беспилотный конвертоплан совершил первый полет

Конвертоплан Bell-Boeing CV-22B Osprey. Фото: Zuma/ТАСС/Petr Sznapka

Беспилотный конвертоплан, разрабатываемый одним из КБ "Вертолетов России", совершил свой первый полет, сообщает МИА "Россия сегодня".

Конвертоплан – это гибрид вертолета и самолета: у него два винтовых двигателя, которые при взлете и посадке занимают вертикальное положение, а в полете – горизонтальное. Такие машины могут взлетать на небольших площадках и перевозить пассажиров на большей скорости, чем вертолеты.

Основной задачей при разработке российского беспилотника было создание летающей лаборатории, на которой будут определять эффективность компоновочных схем и исктаь инновационные решения.

По словам представителей "Вертолетов России", интерес к разработке уже проявляет нефтегазовый сектор и различные ведомства. Потенциальные заказчики готовы приобрести беспилотник для мониторинга и охраны окружающей среды в местах, где невозможен взлет с ВПП.

Стоит отметить, что из-за высокой цены конвертопланов почти ни у кого нет – в США используют машину, разработанную Bell несколько десятков лет назад, каждая стоит больше 100 миллионов долларов. В СССР планировали выпустить схожий аппарат (Ми-30), но производство свернули из-за недостатка финансирования.