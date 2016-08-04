Самую большую кувшинку в мире покажут в "Аптекарском огороде" осенью

Фото: Zuma/ТАСС/Radek Petrasek

Бассейн для самой большой кувшинки в мире построят в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.

Речь идет о кувшинке – "виктории амазонской" с листьями до двух метров в диаметре и черешками листьев до восьми метров в длину. По словам пресс-секретаря сада, она способна выдерживать вес ребенка.

Для самой большой в мире кувшинки началось строительство специального высокотехнологичного бассейна. Для защиты викторий от вредных личинок насекомых, грызущих ее листья, сад приобрел гуппи, макроподов и других хищных рыб.

"Посетители смогут увидеть легендарную кувшинку этой осенью. До пересадки в новый Тропический бассейн виктория растет в небольшом водоеме с фильтрацией, аэрацией, подогревом воды и досветкой под присмотром куратора тропических растений Виталия Аленкина", – говорится в сообщении.

Ближе к концу осени в саду оборудуют и откроют для посетителей новую оранжерею. Помимо викторий в ней можно будет увидеть обширные коллекции эпифитных бромелиевых и орхидных, которые сейчас размещаются в закрытых фондовых оранжереях.

Впервые в Москве викторию вырастили 108 лет назад в Ботаническом саду Московского университета. Ее выращивали ежегодно до 1915 года, когда культура ее прекратилась из-за недостатка топлива, вызванного условиями войны. Культуру виктории удалось возобновить после почти десятилетнего перерыва. В конце 1960-х из-за трудоемкости и сокращения финансирования сада она вновь была прекращена.