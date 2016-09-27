Скелет мужчины обнаружили в подмосковном лесу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Скелет мужчины нашли в лесу Воскресенского района Подмосковья. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах. Полиция устанавливает личность покойного.

Как уточнил собеседник агентства, останки обнаружили в районе поселка Белоозерский, примерно в километре от СНТ "Луч". Скелет лежал в дренажной яме.

Смерть мужчины наступила около девяти месяцев назад. На покойном была зимняя одежда. Рядом с телом правоохранители нашли спортивную сумку.

Тело направили в морг для судебно-медицинского исследования.