Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 10:57

Происшествия

Конгресс США потребовал провести расследование в отношении Трампа

Фото: Zuma/ТАСС/Ron Sachs

Члены Демократической партии США, входящие в комитет по надзору и государственной реформе и юридический комитет Палаты представителей Конгресса, подписали письмо с требованием провести расследование в отношении Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и еще нескольких чиновников Белого дома, сообщает Lenta.ru.

В письме, подписанном всеми 33 демократами, входящими в эти комитеты, говорится, что необходимо выяснить, вовлечены ли президент США и его высокопоставленные чиновники в сговор. Предполагается, что они могут мешать расследованиям в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками.

Президент Дональд Трамп и Россия отвергают вмешательство РФ в выборы с США, но оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ стараются раздувать скандал вокруг вмешательства в предвыборные процессы.

Сейчас в Штатах проводится расследование предполагаемого внешнего вмешательства в предвыборную кампанию. Инициаторы разбирательства возлагают на Россию ответственность за серию кибератак против американских политических организаций.

расследования Дональд Трамп кибератаки жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика