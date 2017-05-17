Конгресс США потребовал провести расследование в отношении Трампа

Фото: Zuma/ТАСС/Ron Sachs

Члены Демократической партии США, входящие в комитет по надзору и государственной реформе и юридический комитет Палаты представителей Конгресса, подписали письмо с требованием провести расследование в отношении Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и еще нескольких чиновников Белого дома, сообщает Lenta.ru.

В письме, подписанном всеми 33 демократами, входящими в эти комитеты, говорится, что необходимо выяснить, вовлечены ли президент США и его высокопоставленные чиновники в сговор. Предполагается, что они могут мешать расследованиям в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками.