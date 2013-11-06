Причиной падения вертолета в ЮВАО называют техническую неисправность

Названа причина падения вертолета Ка-52 в районе Жулебино

Причиной падения вертолета в Жулебине могла стать техническая неисправность. По некоторым данным, у воздушного судна в полете сломалась одна из деталей винта.

У Ка-52 разрушилась одна из качалок системы управления верхним винтом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной версии, деталь разрушилась из-за заводского брака.

Отмечается, что официальные выводы межгосударственный авиационный комитет обнародует лишь после окончания расследования.

Напомним, днем 29 октября в районе Выхино-Жулебино потерпел крушение военный вертолет Ка-52 "Аллигатор". ЧП произошло возле дома 56 по улице Привольная.

Двое членов экипажа выжили и были госпитализированы. В ходе расследования было выдвинуто две основные версии случившегося - ошибка пилотов и техническая неисправность вертолета.

Ущерб, нанесенный Министерству обороны в результате крушения воздушного судна, составил около 800 миллионов рублей.

В настоящее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета расшифровывают "черные ящики" упавшего вертолета.