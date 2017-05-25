Форма поиска по сайту

25 мая 2017, 21:13

Происшествия

Пентагон признал гибель свыше 100 мирных жителей после авиаудара ВВС в Мосуле

Фото: ТАСС/Ariel Schalit

Военное расследование США подтвердило гибель более ста мирных жителей в ходе авиаудара США по зданию в иракском городе Мосул, сообщает Reuters.

ВВС США нанесли авиаудар в ходе операции против боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).

Расследование пришло к выводу, что удар США непреднамеренно привел к тому, что в здании сдетонировала взрывчатка, заложенная боевиками.

Местные власти и очевидцы сообщают о гибели до 240 человек в ходе авиаудара.

Кампания по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. К концу января под контроль властей перешел Восточный Мосул. 19 февраля иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади объявил о начале наступления на западные кварталы.

расследование ИГ ВВС США жизнь в мире

