Расследование в отношении Брэда Питта прекратили

Фото: Zuma/ТАСС/ Junko Kimura

Брэд Питт не проявлял жестокости по отношению к своим детям. Расследование в отношении голливудской звезды прекращено, сообщает сайт "Комсомольской правды". Такое решение приняла служба по защите детей округа Лос-Анджелес (DCFS).

Сотрудники службы опросили Анджелину Джоли, детей и сторонних свидетелей инцидента и пришли к выводу, что Питт не бил сына Мэддокса во время ссоры на борту самолета.

Слова Джоли, которая заявляла, что Питт намеренно ударил мальчика и вел себя агрессивно по отношению к детям, не подтвердились.

Теперь шансы актера добиться совместной опеки над детьми резко выросли.

В семье Джоли и Питта шестеро детей, трое приемных: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара и трое родных: старшая дочь Шайло и младшие близнецы Нокс и Вивьен.