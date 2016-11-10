Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября 2016, 11:21

Происшествия

Расследование в отношении Брэда Питта прекратили

Фото: Zuma/ТАСС/ Junko Kimura

Брэд Питт не проявлял жестокости по отношению к своим детям. Расследование в отношении голливудской звезды прекращено, сообщает сайт "Комсомольской правды". Такое решение приняла служба по защите детей округа Лос-Анджелес (DCFS).

Сотрудники службы опросили Анджелину Джоли, детей и сторонних свидетелей инцидента и пришли к выводу, что Питт не бил сына Мэддокса во время ссоры на борту самолета.

Слова Джоли, которая заявляла, что Питт намеренно ударил мальчика и вел себя агрессивно по отношению к детям, не подтвердились.

Теперь шансы актера добиться совместной опеки над детьми резко выросли.

В семье Джоли и Питта шестеро детей, трое приемных: камбоджиец Мэддокс, вьетнамец Пакс и эфиопка Захара и трое родных: старшая дочь Шайло и младшие близнецы Нокс и Вивьен.

Новость о разводе знаменитой голливудской пары распространилась в сети в сентябре 2016 года.

Причиной их расставания сначала назвали новый роман актера. Однако позже Анджелина Джоли заявила, что поводом для развода стали разногласия в воспитании детей.

По некоторым данным, артист, находясь на борту частного самолета вместе с семьей, начал кричать и ударил своего сына. Началось расследование инцидента.

Актер свою вину отрицал и попросил о совместной опеке над детьми.

расследование Анджелина Джоли Брэд Питт жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика