В столице открылось 19 дополнительных станций велопроката

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Москве открылось 19 дополнительных станций велопроката, сообщает пресс-служба проекта городского общественного велопроката "Велобайк".

"Информация о велопрокатах уже доступна на нашем сайте, а также в мобильных приложениях", – говорится в сообщении.

Новые станции проката появились по следующим адресам:

улица Большая Садовая, д. 1;

улица Азовская, д. 24, к.2;

улица Пречистенка, д. 34;

улица Сельскохозяйственная, д. 17, к. 1;

проспекте Мира, д. 97;

улица Пятницкая, д. 2/38;

Озерковский переулок, д. 13;

улица Большая Татарская, д. 35, с.3;

Варшавское шоссе, д. 100;

улица 26 Бакинских Комиссаров, д. 2Б;

Газетный переулок, д. 6;

улица Люсиновская, д. 2, с.5;

улица Академика Волгина, д. 6;

улица Академика Волгина, д. 21;

Нахимовский проспект, д. 11, к.1;

Нахимовский проспект, д. 45, с.1;

улица Дмитрия Ульянова, д. 32А;

улица Дмитрия Ульянова, д. 46;

Балаклавский проспект, д. 34, к.1.

Напомним, 28 апреля открылись 150 станций велопроката. К концу лета их число возрастет до 300. Кроме того, пункты аренды будут работать в парках. Самый крупный городской прокат находится на Ломононовском проспекте в районе Раменки, здесь доступны 18 велосипедов.

Второй по вместимости пункт – на Покровке в Басманном районе, здесь их 16. По 15 единиц у шести пунктов, большая часть расположена в Гагаринском и Академическом районах.

Помимо пунктов проката город обеспечен 755 обычными велосипедными стоянками. Лидерами по числу велопарковок являются периферийные районы. Первое место за Орехово-Борисово, здесь их 31. На втором – Отрадное (25). Третье место поделили Бибирево и Северное Бутово – по 23. Также в первую пятерку вошли Зябликово (20), Южное Бутово и Чертаново Южное (по 19).

Стать пользователем велопроката может любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте, через мобильное приложение или на терминале станции велопроката. При регистрации необходимо указать имя, фамилию, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Для оплаты велосипеда горожане также могут использовать и карту "Тройка". Привязать ее к личному профилю можно на терминале станции велопроката.