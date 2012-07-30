Новая Москва может остаться без ярмарок выходного дня

ИТАР-ТАСС

Власти подготовили временный порядок проведения ярмарок выходного дня на присоединенных к Москве территориях. В августе-сентябре 2012 года здесь заработают уже 20 площадок для подобных базаров.

Бесплатные торговые места для фермеров появятся в новой Москве не раньше следующего года. Об этом "Известиям" сообщил замглавы столичного департамента торговли и услуг Дмитрий Краснов.

"Фактически на этих территориях до конца 2012 года сохраняется порядок, действующий в Московской области. Он прописывает проведение универсальных, специализированных и сельскохозяйственных ярмарок, не предусматривающих обязательных бесплатных торговых мест", - пояснил чиновник.

Некоторые эксперты опасаются, что эти бесплатные "фермерские" места на рынках могут и не появиться вовсе. Недобросовестные торговцы специально арендуют эти "точки" для того, чтобы реализовать не столько товар собственного производства, сколько продать товар с оптовых баз. Это нарушает саму идею ярмарки выходного дня.

Напомним, столичные базары сменят внешний вид на европейский. Городские власти планируют закупить для продажи фермерской продукции стильные шатры в итальянском стиле стоимостью около 40 тысяч рублей каждый.