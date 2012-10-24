Административно-деловой центр появится в Коммунарке

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории Коммунарки планируется построить административно-деловой центр площадью 307 гектаров.

"Власти Москвы готовят площадку в поселке Коммунарка под размещение административно-делового центра. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект строительства метро в Коммунарку", – цитирует РИА Новости слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он отметит, что считает выгодным переезд чиновников на территорию Новой Москвы. "Здание в центре Москвы выгодно отдать под жилье, и на эти деньги построить на новых территориях", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Кремль отказался от идеи переезда чиновников на присоединенные территории, посчитав проект слишком дорогим. Кроме того, власти полагают, что размещение госструктур в Новой Москве приведет к еще большим пробкам в столице. В настоящее время рассматривается идея создания правительственного центра вблизи Кремля.

С предложением разместить правительственный центр на присоединенных территориях выступил Дмитрий Медведев в 2011 году, на тот момент являющийся президентом России. Позже глава комиссии по созданию парламентского центра Владимир Ресин выделил среди рассматриваемых площадок участок в районе Коммунарки. Однако большинство депутатов высказалось категорически против переезда за МКАД.