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24 июля 2012, 13:10

Новая Москва может стать лечебным курортом

расширение Москвы курорты семинары

ИТАР-ТАСС

Архитектурная мастерская "Остоженка" на семинаре конкурса на развитие московской агломерации предложила создавать курорты на присоединенной территории, сообщает РИА Новости.

Представитель бюро заявил, что на новых территориях есть потенциал для производства минеральной воды и строительства курортов. Он сказал, что новая Москва обладает запасами минеральной воды, по составу не отличающейся от воды в Карловых Варах и Ессентуках.

Эксперт конкурса, директор Института геологии, академик Виктор Осипов рассказал о излишней солености "новомосковской" минеральной воды и уточнил, что количество воды в регионе меньше, чем думают участники конкурса.

В начале 2012 года власти Москвы объявили конкурс на разработку проекта концепции развития московской агломерации. В настоящее время в конкурсе участвуют девять команд. Архитектурное бюро "Остоженка" по итогам четвертого семинара оказалось на третьем месте, пропустив вперед архитектурно-дизайнерскую мастерскую Чернихова и коллектив из Нидерландов OMA.

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