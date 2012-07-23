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Бюджет

23 июля 2012, 16:56

На развитие «новой» Москвы может потребоваться 187 млрд евро

расширение Москвы бюджет

ИТАР-ТАСС

Участники конкурса на концепцию московской агломерации оценивают инвестиции, которые необходимы для развития присоединенных к столице территорий, в 86-187 миллиардов евро, информирует РИА Новости.

Об этом в ходе семинара в рамках конкурса сообщил эксперт, декан Высшей школы урбанистики при Высшей школе экономики Александр Высоковский.

Ранее в качестве вложений в развитие улично-дорожной сети называлась сумма в 32 миллиарда долларов. В качестве вложений, необходимых для развития метро, озвучивалась сумма в 30 миллиардов долларов. Эти две цифры учитывались во время подсчета общей суммы инвестиций.

Стоимость парламентского центра оценил глава архитектурной мастерской, участвующей в конкурсе, Андрей Чернихов. Он считает, что столичному бюджету работы обойдутся в один триллион рублей.

По его мнению, зная, что Сочи, Сколково и строительство на острове Русский превысили первоначальные сметы чуть ли не в пять раз, остается открытым вопрос, насколько увеличится объем инвестиций в течение всех лет строительства центра.

Власти Москвы объявили конкурс на разработку проекта концепции развития московской агломерации в начале 2012 года. В конце февраля экспертная группа отобрала десять авторских коллективов, которые разработают проект «новой» Москвы. По итогам четвертого семинара конкурса лидирует «Архитектурно-дизайнерская мастерская А.А. Чернихова». Второе место занимает проектный коллектив из Нидерландов, а третье – российский коллектив «Остоженка».

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