На развитие новой Москвы в 2013 году потребуется около $1 млрд

ИТАР-ТАСС

В следующем году на развитие и освоение присоединенных территорий будет выделено до 10% адресной инвестиционной программы, заявил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что в 2013 году объемы этой инвестпрограммы на строительство составят около 300 млрд рублей.

"Мы планируем потратить на освоение новых территорий в будущем году до 10% адресной инвестиционной программы. Причем это средства, сэкономленные при проведении торгов", - цитирует слова Хуснуллина "Интерфакс".

При этом власти сохранят все существующие городские программы.

Как уточняется, московские чиновники намерены вложить в социальную инфраструктуру - менее 10% средств инвестпрограммы, на транспортную - около 10% и на инженерную инфраструктуру - более 10%.