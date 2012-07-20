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Город

20 июля 2012, 09:06

На коммуникации «новой» Москвы потратят один триллион рублей

расширение Москвы электроэнергетика ЖКХ Мосводоканал электроэнергия вода бюджет газ власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Приведение в порядок коммуникаций на новых территориях Москвы обойдется в один триллион рублей. Об этом «Известиям» рассказал источник в мэрии. Таких денег у столицы пока нет. По мнению экспертов, для этого проекта вполне возможно привлечь инвесторов.

«Денег сейчас не хватает. Но город будет помогать компаниям, таким как МОЭСК или «Мосводоканал», адресными субсидиями на реализацию их инвестпрограмм», - пояснил собеседник газеты.

Напомним, после официального присоединения новых территорий, первого июля, заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что коммуникации там находятся в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время власти намерены пересчитать бесхозные электросети, которые Москва возьмет на баланс.

Как пояснили в столичном департаменте ЖКХ, планы «Мосводоканала» на 2012-2013 годы были скорректированы с учетом ремонта водоснабжения и канализации на новых территориях.

«Все это будет делаться на средства «Мосводоканала». Возврат вложений - за счет оплаты ЖКХ москвичами. В ближайшие два года не будут привлекаться средства ни от инвесторов, ни из городского бюджета», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на новых территориях придется избавляться от линий электропередач, а для подключения системы водоснабжения к «Мосводоканалу» потребуется строить водоводы.

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